Стратегия экономического развития Украины до 2042 года не обещает прорывных изменений

Проект Стратегии экономического развития Украины на 2027–2042 годы стал результатом совместной работы правительства, Всемирного банка, Киевской школы экономики и международной консалтинговой компании McKinsey.
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