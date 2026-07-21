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Стратегия экономического развития Украины до 2042 года не обещает прорывных изменений

Стратегия экономического развития Украины до 2042 года не обещает прорывных изменений

Проект Стратегии экономического развития Украины на 2027–2042 годы стал результатом совместной работы правительства, Всемирного банка, Киевской школы экономики и международной консалтинговой компании McKinsey.

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