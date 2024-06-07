В WhatsApp появится ассистент на базе ИИ. Для бизнес-аккаунтов

Марк Цукерберг рассказал на конференции в Бразилии, что на базе ИИ-помощника будет разработано сразу несколько систем под разные клиентские задачиАссистент на базе искусственного интеллекта позволит бизнес-пользователям WhatsApp запустить эффективного посредника для общения с клиентами и сопровождения коммерческой деятельности компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии