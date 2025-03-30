Давайте учиться внимательно слушать и делать правильные выводы

Мысли Бабы Яги Вот не зря всегда советую: внимательно слушайте, что говорит Владимир Владимирович! Между прочим, заметили: он всегда очень вовремя говорит то, что может решить важные проблемы, назревшие на сегодняшний день – указывает путь, так сказать.
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