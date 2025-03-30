Театр абсурда
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Театр абсурда

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Давайте учиться внимательно слушать и делать правильные выводы

Давайте учиться внимательно слушать и делать правильные выводы

Мысли Бабы Яги Вот не зря всегда советую: внимательно слушайте, что говорит Владимир Владимирович! Между прочим, заметили: он всегда очень вовремя говорит то, что может решить важные проблемы, назревшие на сегодняшний день – указывает путь, так сказать.

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Комментарии
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Валентин Стефаненков
Всё что автор лизнул ещё ничего не значит
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16 час.
Татьяна Дугиль
Автор - умница. так и будет.
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12 час.
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