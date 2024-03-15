Россия призвала привлечь к ответственности всех поставщиков оружия «киевскому диктатору»

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности в пятницу, 15 марта, призвал привлечь к ответственности всех поставщиков смертоносного оружия «киевскому диктатору», – сообщают СМИ.