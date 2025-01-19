НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

23 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • valeri bolgov
    Может я что-то пропустил, но когда татарский язык стал в России основным?Майкоп шәһәрендә ...
  • Владимир
    Нихрена не понял, что там написано??? Может быть они между собой договариваются убивать русских???Арчада Коръәни Кә...
  • Evgenija Palette
    Пошли на Х... Пишите на Государственном языке...Кайбыч районы Хуҗ...

Саратовның «Чишмә» хатын-кызлар оешмасы чик буе төбәкләренә балалар ризыклары җыйган

Саратов өлкәсенең «Чишмә» хатын-кызлар дини оешмасы «Одеяло доброты» проектында катнаша. Әлеге хәйрия акциясе Саратов өлкәсенең бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле аппараты һәм Россия хатын-кызлары союзының төбәк бүлекчәсе белән берлектә уздырыла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх