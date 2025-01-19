Саратовның «Чишмә» хатын-кызлар оешмасы чик буе төбәкләренә балалар ризыклары җыйган

Саратов өлкәсенең «Чишмә» хатын-кызлар дини оешмасы «Одеяло доброты» проектында катнаша. Әлеге хәйрия акциясе Саратов өлкәсенең бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле аппараты һәм Россия хатын-кызлары союзының төбәк бүлекчәсе белән берлектә уздырыла.
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