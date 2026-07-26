Кожаные, расслабьтесь: футурологи обещают секс с роботами уже к 2030 году

Похоже, классическая фраза «у меня голова болит» скоро окончательно уйдет в прошлое. Футурологи потирают лапки: к 2030 году интимная жизнь человечества бесповоротно изменится, а механические партнеры станут такой же обыденностью, как робот-пылесос или электросамокат.