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Кожаные, расслабьтесь: футурологи обещают секс с роботами уже к 2030 году

Кожаные, расслабьтесь: футурологи обещают секс с роботами уже к 2030 году

Похоже, классическая фраза «у меня голова болит» скоро окончательно уйдет в прошлое. Футурологи потирают лапки: к 2030 году интимная жизнь человечества бесповоротно изменится, а механические партнеры станут такой же обыденностью, как робот-пылесос или электросамокат.

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