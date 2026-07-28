В Таджикистане запретили носить хиджаб и ваххабитские бородки. Власти страны объяснили это чужеродностью таких культурных элементов для таджиков.
Таджикистан запретил хиджаб. Сможет ли Россия повторить?
Комментарии
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М
ММ
Польша, говорите?? Ну-ну! Напомнить, как поляки жили в нашем Кремле? И чем кончилось? И напомнить, кто именно и как делили Польшу? Вы ОЧЕНЬ ПЛОХО знаете историю!
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1 м.
Александр Рожков
Опять за рыбу деньги... Гы-гы. Я же не оправдываю ни Польшу, ни крымских татар, ни кого-либо еще. Я ни слова не сказал в осуждение становления России империей. Я уже писал, что не об этом речь? Еще раз повторю. Не об этом речь! Речь о том, как можно было собрать обратно то, что распалось в 1917 году в результате февральской революции и свержении царя. Или не надо было собирать, а наоборот, развалить, как это сделали самые успешнейшие изо всех успешнейших в 1991 году те, которые отмечают каждый год этот развал как великий праздник?
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1 м.
М
ММ
ИМПЕРИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!!!
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1 м.
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