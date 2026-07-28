Таджикистан запретил хиджаб. Сможет ли Россия повторить?

Александр Рожков

Опять за рыбу деньги... Гы-гы. Я же не оправдываю ни Польшу, ни крымских татар, ни кого-либо еще. Я ни слова не сказал в осуждение становления России империей. Я уже писал, что не об этом речь? Еще раз повторю. Не об этом речь! Речь о том, как можно было собрать обратно то, что распалось в 1917 году в результате февральской революции и свержении царя. Или не надо было собирать, а наоборот, развалить, как это сделали самые успешнейшие изо всех успешнейших в 1991 году те, которые отмечают каждый год этот развал как великий праздник?