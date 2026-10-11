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Пятый канал

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От «Маши и Медведя» до шпионов: в чем европейцы подозревают Россию

От «Маши и Медведя» до шпионов: в чем европейцы подозревают Россию

Несколько десятков финских депутатов заявили, что в их дома кто-то входит и гадит. Ведется проверка, а сами инциденты уже связывают с предполагаемыми русскими «шпионами».

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