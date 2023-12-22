Шейкин призвал покупать авиабилеты в сети, проверяя адресную строку

В поиске дешевых билетов на самолет и путевок можно натолкнуться на фальшивые сайты, чтобы избежать попадания на уловки мошенников, следует пользоваться официальными веб-порталами, проверяя адресную строку.
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