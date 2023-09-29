В Минобороны раскрыли подробности осеннего призыва

Осенний призыв стартует в России с 1 октября, в том числе в новых регионах. Срок службы составит, как и прежде, 12 месяцев, в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области призывников отправлять не будут, сообщил в ходе брифинга заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.