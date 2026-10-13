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Диспетчер 911 сочла розыгрышем звонок о помощи для пережившей казнь Пайк

Диспетчер 911 сочла розыгрышем звонок о помощи для пережившей казнь Пайк

Диспетчер американской службы спасения 911 посчитала розыгрышем звонок из тюрьмы штата Теннесси с просьбой прислать скорую помощь за пережившей казнь Кристой Пайк.

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