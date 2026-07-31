Прокуратура просит назначить блогеру Лерчек условный срок

Гособвинение просит Гагаринский районный суд Москвы приговорить к шести годам лишения свободы условно блогера Валерию Чекалину (Лерчек), которая не признает вину в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов.
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