Прокуратура просит назначить блогеру Лерчек условный срок

Политика как она есть

Гособвинение просит Гагаринский районный суд Москвы приговорить к шести годам лишения свободы условно блогера Валерию Чекалину (Лерчек), которая не признает вину в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов.