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«Исчезла проклятая „угадайка“: заслуженный учитель РФ рассказал об изменениях в ЕГЭ

«Исчезла проклятая „угадайка“: заслуженный учитель РФ рассказал об изменениях в ЕГЭ

Евгений Ямбург привел аргументы в защиту госэкзамена. Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, директор московской школы №109 Евгений Ямбург в интервью «Общественной службе новостей» заявил, что Единый госэкзамен снова модернизировали, чтобы повысить качество образования и сориентировать учеников на более глубокое понимание материалов, а не заучивание фактов.

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