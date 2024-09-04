«Исчезла проклятая „угадайка“: заслуженный учитель РФ рассказал об изменениях в ЕГЭ

Евгений Ямбург привел аргументы в защиту госэкзамена. Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, директор московской школы №109 Евгений Ямбург в интервью «Общественной службе новостей» заявил, что Единый госэкзамен снова модернизировали, чтобы повысить качество образования и сориентировать учеников на более глубокое понимание материалов, а не заучивание фактов.