Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европе новым миграционным кризисом в случае поражения Украины.
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"...20 миллионов украинцев якобы отправятся в европейские страны..." И останется Зеля, как в фильме "Слуга народа" в пустой стране...но в тюрьме.