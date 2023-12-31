«Российский шоу–бизнес до того, как его развратила Ивлеева» Ну да, именно такой он и был, но это же должно было когда-то кончиться, вся эта **бищно-**ядская тусовка гнойных пидоров.
«Российский шоу–бизнес до того, как его развратила Ивлеева»
Комментарии
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лл
лина любимцева
Я тоде Фильку по телику видела 30.12.23г. А "крестницу" тоже из СМИ не уберут к чертям собачьим?!! Они так и будут продолжать глаза людям мозолить?
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1 час.
Tania Еременко
Собчачку давно пора закрыть на нары. И все педерастические спектакли закрывать вместе с режиссерами.
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1 час.
ЕС
Елена Смирнова
У меня другой вопрос: смогли бы они то же самое проделать при Сталине в Великую Отечественную?
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12 мин.
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