Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Часовщик
    Ничего чехи,когда пиндосы вас поимеют и кинут.Вот тогда посмотрим какие вы буде гордые..Нищеброды ублюдочные,холуи.Почему по Белгороду?
  • Елена Смирнова
    У меня другой вопрос: смогли бы они то же самое проделать при Сталине в Великую Отечественную?«Российский шоу–б...
  • Сергей К
    ну тут Британию нужно чпокать. А украинцы - подстава. Кто-то в Украине  заслуживает и хочет. Но не тянет. А Британия ...Почему по Белгороду?

«Российский шоу–бизнес до того, как его развратила Ивлеева»

«Российский шоу–бизнес до того, как его развратила Ивлеева»

«Российский шоу–бизнес до того, как его развратила Ивлеева» Ну да, именно такой он и был, но это же должно было когда-то кончиться, вся эта **бищно-**ядская тусовка гнойных пидоров.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Я тоде Фильку по телику видела 30.12.23г. А &quot;крестницу&quot; тоже из СМИ не уберут к чертям собачьим?!! Они так и будут продолжать глаза людям мозолить?
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1 час.
Tania Еременко
Собчачку давно пора закрыть  на нары. И все педерастические спектакли закрывать вместе с режиссерами.
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1 час.
ЕС
Елена Смирнова
У меня другой вопрос: смогли бы они то же самое проделать при Сталине в Великую Отечественную?
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12 мин.

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