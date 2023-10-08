Международная реакция на палестино-израильский конфликт: кто поддерживает Израиль, а кто Палестину Елена ГалицкаяАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа в ответ на массированный ракетный удар по южным и центральным районам страны, который унес жизни 22 человек и пострадали 545.