Международная реакция на палестино-израильский конфликт: кто поддерживает Израиль, а кто Палестину Елена ГалицкаяАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа в ответ на массированный ракетный удар по южным и центральным районам страны, который унес жизни 22 человек и пострадали 545.
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