Палестинцы рассказали жуткие подробности о гибели людей во время бомбардировок.Мирным жителям просто некуда бежать.
«Мы не выживем»
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Андрей
израиль -нацистская страна.
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13 час.
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Палестинцы рассказали жуткие подробности о гибели людей во время бомбардировок.Мирным жителям просто некуда бежать.
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