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«Мы не выживем»

«Мы не выживем»

Палестинцы рассказали жуткие подробности о гибели людей во время бомбардировок.Мирным жителям просто некуда бежать.

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Комментарии
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Андрей
израиль -нацистская страна.
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13 час.

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