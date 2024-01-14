В свердловском суде по делу экс-силовика, рассказавшего о трупах, начались разборки. Фото, видео

В Шалинском районном суде (Свердловская область), где выбирают меру пресечения экс-участковому Юрию Золотко, обвинившего силовиков в укрывательстве трупов и вскоре ставшего фигурантом дела о превышении полномочий, произошел конфликт.
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