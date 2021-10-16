Жену н.с. Хрущёва Нину Петровну в ссср многие люди называли колхозницей, за рубежом - кухаркой. Какой она была в реальной жизни

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Ингерман Ланская
у всех совковых упырей и бабы были им подстать - неопрятные кухарки-доярки, от крупской до ельциной. Только горбачёва не вписывалась в это стадо... за это её совдеповское быдло и ненавидело

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