Жену н.с. Хрущёва Нину Петровну в ссср многие люди называли колхозницей, за рубежом - кухаркой. Какой она была в реальной жизни

Энциклопедия ТехникиПолитикаЖену н.с. Хрущёва Нину Петровну в ссср многие люди называли колхозницей, за рубежом - кухаркой. Какой она была в реальной жизниВ 1950-1960 годы у многих людей за рубежом был большой интерес к жизни советских граждан, к лидерам страны и их жёнам.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИнгерман Ланскаяу всех совковых упырей и бабы были им подстать - неопрятные кухарки-доярки, от крупской до ельциной. Только горбачёва не вписывалась в это стадо... за это её совдеповское быдло и ненавиделоКомментировать
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