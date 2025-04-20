Театр абсурда
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Театр абсурда

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В сдаче Сум будет виноват Трамп, истерит Зеленский

В сдаче Сум будет виноват Трамп, истерит Зеленский

До полного освобождения Курской области остался шаг, но темп наступления снижаться не будет Из Суджанского района от обзорщиков, связанных с Пентагоном, поступила информация, что русские в районе села Горналь вышли к дороге Суджа-Гуево-Горналь (см.

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