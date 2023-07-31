Военное обозрение

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Лазерные комплексы ПВО DE M-SHORAD на Украине. Решатся ли США на полевые испытания новейших вооружений в зоне СВО

Лазерные комплексы ПВО DE M-SHORAD на Украине. Решатся ли США на полевые испытания новейших вооружений в зоне СВО

«В апреле 2023 года на полигоне Юма в штате Аризона состоялись испытания лазерного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) DE M-SHORAD (Direct Energy Maneuver SHOrt RAnge Air Defense – Маневренное энергетическое оружие ближней противовоздушной обороны) мощностью 50 кВт компании Raytheon на шасси колесного бронетранспортера (БТР) Stryker (базовый … .

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