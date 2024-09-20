"Интересно, как «британская сетка» в России будет себя вести в новых условиях"

Коллеги, я понимаю, что вас всех волнует, - последствия массового акта неизбирательного терроризма (активисты Хезболлы были лишь незначительной частью пострадавших – в основном пострадали те, кто просто приобрел пейджеры, средство до сих пор популярное на Ближнем и на Среднем, что еще более важно, Востоке) в Ливане.