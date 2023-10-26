Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 953 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    О каком "праве на самооборону на американский манер, за тысячи километров от территории самих США" может идти разгово...Небензя: США груб...
  • Betahon
    Чествование ветерана СС в Парламенте Канады никак не вяжется с политикой страны по сокрытии бывших эсэсовцев от приго...В Канаде рассекре...
  • Крым НАШ Крымский
    Жительницу Минска не теряя паспорта, Министерство труда и соцзащиты Белоруссии «отказало» в написании заявления по до...В Петербурге деву...

Овечкин сократил до 70 голов отставание от рекорда канадца Гретцки в НХЛ

Овечкин сократил до 70 голов отставание от рекорда канадца Гретцки в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил 824-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Накануне клуб «Вашингтон Кэпиталз», где он играет на позиции нападающего, обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:4 в гостевом матче.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх