Овечкин сократил до 70 голов отставание от рекорда канадца Гретцки в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил 824-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Накануне клуб «Вашингтон Кэпиталз», где он играет на позиции нападающего, обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:4 в гостевом матче.