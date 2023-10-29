PLOS: одна из форм герпесвируса у больных ВИЧ повышает риски развития рака

Ученые из Калифорнийского университета установили, что у ВИЧ-инфицированных, которые также являются носителями герпесвируса, ассоциированного с саркомой Капоши (ГВСК), рак развивается из-за вызванных ГВСК нарушений в работе иммунитета.
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