Что нужно Трампу от Москвы на самом деле?

Александр Маркитанов

В том, что мы имеем безобразное сегодня - заслуга Брежнева. В его эпоху страна набрала критический темп движения в пропасть. Он, своим ленивым бездействием зарубил реформы Косыгина, в результате мы непреодолимо технически отстали от наших врагов. Так, что главные (видимые) могильщики СССР - ельцин с горбачёвым - это видимая часть айсберга. Для этих упырей начал создавать благодатную почву сначала хрущёв, потом продолжил брежнев