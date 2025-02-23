Американцы за 4 года Байдена догнали, что с Москвой надо договариваться, а то хуже будет, но и перестать мутить они не могут.
Что нужно Трампу от Москвы на самом деле?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Маркитанов
В том, что мы имеем безобразное сегодня - заслуга Брежнева. В его эпоху страна набрала критический темп движения в пропасть. Он, своим ленивым бездействием зарубил реформы Косыгина, в результате мы непреодолимо технически отстали от наших врагов. Так, что главные (видимые) могильщики СССР - ельцин с горбачёвым - это видимая часть айсберга. Для этих упырей начал создавать благодатную почву сначала хрущёв, потом продолжил брежнев
Ответить
10 час.
alik3456 Джексон
Трампу как и всей америке , нужно дать хороших пиздюлей лет на 50 и маленькую тележку от еврея...
Ответить
9 час.
Семен Демин
Ситуация очень сложная и запутанная. Зато удобная для путинских многоходовочек.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии