Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав граждан в Рязанской области

В социальных медиа опубликованы сведения о ненадлежащем обслуживании управляющей компанией многоквартирного жилого дома в городе Касимове Рязанской области, в результате чего в здании постоянно протекает крыша, затоплены подвальные помещения, электропроводка изношена.