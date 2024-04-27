Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав граждан в Рязанской области

В социальных медиа опубликованы сведения о ненадлежащем обслуживании управляющей компанией многоквартирного жилого дома в городе Касимове Рязанской области, в результате чего в здании постоянно протекает крыша, затоплены подвальные помещения, электропроводка изношена.
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