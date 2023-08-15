Как Палмерстон обыграл Францию и Россию

Мухаммед Али-паша принимает британских послов в своём дворце в Каире. Художник Дэвид Робертс Обострение русско-английских отношений В Ункяр-Искелесси в 1833 г.
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