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Беременная Ольга Орлова отпраздновала 45-летие в компании звездных друзей

Беременная Ольга Орлова отпраздновала 45-летие в компании звездных друзей

Экс-солистка группы «Блестящие» и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова отпраздновала 45-летие. Несмотря на беременность — певица уже вот-вот во второй раз станет мамой — она закатила шумную вечеринку с жаркими танцами и роскошным застольем.

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