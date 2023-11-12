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Последний сталинист Европы

Последний сталинист Европы

Последний сталинист Европы 115 лет назад родился Энвер Ходжа — лидер Народной Социалистической Республики Албания, которой он бессменно правил более 40 лет.

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Уважаемые Саша Карпов и Катя Кийко (не я лишил вас отчества)! С чего это вы вдруг решили, что Энвер Ходжа - последний сталинист Европы? Я, например, тоже сталинист, и живу в Европе! И я ведь не единственный сталинист в Европе! Есть даже сайты, посвящённые борцу с большевизмом товарищу Сталину. Не морочьте людям головы про то, что Сталина забыли. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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