Еда бедных: что на самом деле ели русские в голодные годы

Голод в России — тема, к которой невозможно привыкнуть. Каждый раз, когда листаешь архивные сводки или письма из голодающих губерний, возникает одно и то же чувство: как вообще можно было это есть? Лебеда, кора, солома, опилки, глина, столярный клей — список того, что шло в пищу в голодные годы, читается как инструкция по выживанию в аду.