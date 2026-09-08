Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Еда бедных: что на самом деле ели русские в голодные годы

Голод в России — тема, к которой невозможно привыкнуть. Каждый раз, когда листаешь архивные сводки или письма из голодающих губерний, возникает одно и то же чувство: как вообще можно было это есть? Лебеда, кора, солома, опилки, глина, столярный клей — список того, что шло в пищу в голодные годы, читается как инструкция по выживанию в аду.

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