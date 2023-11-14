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Володин: проблема «наливаек» в многоквартирных домах должна быть решена

Володин: проблема «наливаек» в многоквартирных домах должна быть решена

Внесенный в нижнюю палату российского парламента законопроект о пресечении незаконной деятельности «наливаек» в многоквартирных домах планируется рассмотреть в приоритетном порядке, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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