Володин: проблема «наливаек» в многоквартирных домах должна быть решена

Внесенный в нижнюю палату российского парламента законопроект о пресечении незаконной деятельности «наливаек» в многоквартирных домах планируется рассмотреть в приоритетном порядке, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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