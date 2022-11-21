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WBO санкционировали бой Алимханулы – Мунгия

WBO дала 15 дней Алимханулы и Мунгии договориться о бое: «Доводим до вашего сведения, что WBO предписывает сторонам начать переговоры о вышеупомянутом бое между Хайме Мунгией и Жанибеком Алимханулы.

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