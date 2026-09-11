У посольства Германии в Москве прошла акция протеста против закрытия «Русского дома» в Берлине. Об этом сообщает ТАСС.
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