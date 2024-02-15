В ООП прокомментировали ситуацию в Рафахе

Штурм Рафаха приведет к катастрофическим последствиям из-за густонаселенности города. Об этом рассказал в интервью «Известиям» член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП), министр по социальным вопросам Ахмад Мадждалани.
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