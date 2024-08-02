79-летний Луческу близок к назначению тренером сборной Румынии. Экс-тренер «Зенита» и «Шахтера» уже работал с ней – 38 лет назад

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

79-летний специалист близок к назначению на пост главного тренера национальной команды. Сообщается, что Эдвард Иорданеску, тренировавший румынскую команду на Евро-2024, принял решение не продолжать работу во главе команды.