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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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79-летний Луческу близок к назначению тренером сборной Румынии. Экс-тренер «Зенита» и «Шахтера» уже работал с ней – 38 лет назад

79-летний специалист близок к назначению на пост главного тренера национальной команды. Сообщается, что Эдвард Иорданеску, тренировавший румынскую команду на Евро-2024, принял решение не продолжать работу во главе команды.

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