В Москве недавно прошла премия «Виктория», где поп-король российской эстрады Филипп Киркоров получил награду в номинации «Певец года».
Кучера обрушился на раскритиковавшую Киркорова Цыганову
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Степанян
Удивляет, что не понятно Вике Цыгановой? Жоп король российской эстрады получил награду за осквернение креста, за «голую вечеринку», за верность даме почтенного возраста, усыновившей иноагента Галкина…, всего не перечислить. Скажи, кто твой друг и я скажу кто ты. Жаль, я другого мнения бы о Кучере, видимо он тоже из «этих»!
Ответить
6 час.
Владимир Степанян
Нормальный, образованный, воспитанный зритель никогда не отделяет личность артиста от его творчества. На личности артиста, как и любого другого публичного человека лежит особая ответственность. Безусловно Киркоров не лишен таланта, есть музыкальный слух, есть вокал, есть культура пения. Однако на этом достоинства Киркорова заканчиваются. Репертуар на протяжении не одного десятилетия, сценический имидж, культура общения с прессой, личная жизнь (для публичного человека она не совсем личная) не выдерживают никакой критики. Браво Вика Цыганова, артист с большой буквы, не побоялась сказать то, о чем думают 99% зрителей и разделяет большинство ее ответственных и здоровых коллег.
Ответить
6 час.
ВС
Владимир Степанян
Хотя с Кучерой кажется все понятно. Коль этот нравственный отстой Филя все еще в фаворе у Пескова и федеральных каналов, как ни включи зомби ящик там обязательно убогая рожа Киркорова, то в жюри, то в рекламе средств для стирки, пока «спит» министра культуры Любимова и комитет по культуре Госдумы, Кучера решил попиариться и потрафить «нужному человеку, в глазах «сильных мира сего» заработать баллы, глядишь дадут еще эфирное время на ТВ, а это большие деньги. Как не вспомнить одесское крылатое выражение: Не все продается, но все покупается; и, То, что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги. Вот истинное лицо российского шоу бизнеса, я и о жюри, наградившем Киркорова, и о Кучере.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии