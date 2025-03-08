Кучера обрушился на раскритиковавшую Киркорова Цыганову

Владимир Степанян Удивляет, что не понятно Вике Цыгановой? Жоп король российской эстрады получил награду за осквернение креста, за «голую вечеринку», за верность даме почтенного возраста, усыновившей иноагента Галкина…, всего не перечислить. Скажи, кто твой друг и я скажу кто ты. Жаль, я другого мнения бы о Кучере, видимо он тоже из «этих»!

Владимир Степанян Нормальный, образованный, воспитанный зритель никогда не отделяет личность артиста от его творчества. На личности артиста, как и любого другого публичного человека лежит особая ответственность. Безусловно Киркоров не лишен таланта, есть музыкальный слух, есть вокал, есть культура пения. Однако на этом достоинства Киркорова заканчиваются. Репертуар на протяжении не одного десятилетия, сценический имидж, культура общения с прессой, личная жизнь (для публичного человека она не совсем личная) не выдерживают никакой критики. Браво Вика Цыганова, артист с большой буквы, не побоялась сказать то, о чем думают 99% зрителей и разделяет большинство ее ответственных и здоровых коллег.