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Пожар начался на предприятии в Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА

Пожар начался на предприятии в Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА

Славянск-на-Кубани подвергся атаке украинских беспилотников. На одном из предприятий начался пожар, упавшие обломки БПЛА повредили дома и инфраструктуру, сообщил 12 сентября оперштаб Краснодарского края.

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