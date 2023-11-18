Эвакуированная из сектора Газа семья приехала в Астрахань

Уя

Уфимцев я

Это не бегунки, судьбы у людей разные. Встречи, любовь ... и все такое. Что же так грубо о людях то судить? Это не ссыкастые релоктанты (слова то какие придумали для этих уродов), а наши люди, хотя и "наполовину"... Добрее надо быть, это не таджики/узбеки, которые "понаехали" к нам на халяву... благодаря нашим продажным чиновникам на всех уровнях.