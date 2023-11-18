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Эвакуированная из сектора Газа семья приехала в Астрахань

Эвакуированная из сектора Газа семья приехала в Астрахань

Прибывшую в Астрахань семью из сектора Газа встретили сотрудники МЧС. Об этом сообщает ГУМЧС России по региону.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Зачем в Россию этих бегунков возвращают? Уехали и пусть сидят!
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17 час.
Т
Татьяна
Мужчина рассказал, что он палестинец и работал акушером-гинекологом.
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16 час.
Уя
Уфимцев я
Это не бегунки, судьбы у людей разные. Встречи, любовь ... и все такое. Что же так грубо о людях то судить? Это не ссыкастые релоктанты (слова то какие придумали для этих уродов), а наши люди, хотя и &quot;наполовину&quot;... Добрее надо быть, это не таджики/узбеки, которые &quot;понаехали&quot; к нам на халяву... благодаря нашим продажным чиновникам на всех уровнях.
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14 час.

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