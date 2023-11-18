Прибывшую в Астрахань семью из сектора Газа встретили сотрудники МЧС. Об этом сообщает ГУМЧС России по региону.
Эвакуированная из сектора Газа семья приехала в Астрахань
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Васильев
Зачем в Россию этих бегунков возвращают? Уехали и пусть сидят!
Ответить
17 час.
Т
Татьяна
Мужчина рассказал, что он палестинец и работал акушером-гинекологом.
Ответить
16 час.
Уя
Уфимцев я
Это не бегунки, судьбы у людей разные. Встречи, любовь ... и все такое. Что же так грубо о людях то судить? Это не ссыкастые релоктанты (слова то какие придумали для этих уродов), а наши люди, хотя и "наполовину"... Добрее надо быть, это не таджики/узбеки, которые "понаехали" к нам на халяву... благодаря нашим продажным чиновникам на всех уровнях.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии