Фестиваль самопознания и развития “Мастер жизни. Пробуждение” пройдет 16 марта в Екатеринбурге 16 марта с 10:00 до 18:00, на концертной площадке teatro VENEZIANO в Покровском пассаже (Розы Люксембург 4), состоится фестиваль самопознания и развития «Мастер жизни.
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