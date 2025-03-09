Фестиваль самопознания и развития “Мастер жизни. Пробуждение” пройдет 16 марта в Екатеринбурге 16 марта с 10:00 до 18:00, на концертной площадке teatro VENEZIANO в Покровском пассаже (Розы Люксембург 4), состоится фестиваль самопознания и развития «Мастер жизни.