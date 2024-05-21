Россия начала учения с нестратегическим ядерным оружием. Видео

В России стартовали учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия. В рамках первого этапа будут отработаны задачи получения боеприпасов для ОТРК «Искандер», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в район для подготовки к пускам.