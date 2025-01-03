Депутат Милонов провел новогодний рейд по борделям

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Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что провел обещанный новогодний рейд по борделям. В своем Telegram-канале он сообщил, что в ходе проверки встретил «мигранта, трансгендера*, гомосексуалиста* и проститута».