Депутат Милонов провел новогодний рейд по борделям

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что провел обещанный новогодний рейд по борделям. В своем Telegram-канале он сообщил, что в ходе проверки встретил «мигранта, трансгендера*, гомосексуалиста* и проститута».
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