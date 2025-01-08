2-дневную крошку нашли среди мусорных баков… Маленькая котейка усердно пытается вырасти, но пока она – миниатюрная “Жемчужина приюта”!

Прошло всего 48 часов после рождения котят, а они уже были брошены на произвол судьбы. Один из них стал самым особенным малышом в приюте для животных… Бижу и ее четыре братика были доставлены в “National Kitten Coalition” после того, как их обнаружили оставленными в коробке возле мусорных баков.