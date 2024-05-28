Красавица Эгир из Azur Lane воплощена в пластике Множество студий из Японии и не ...

Красавица Эгир из Azur Lane воплощена в пластикеМножество студий из Японии и не только охотятся за деньгами фанатов мобильной игры Azur Lane, и сейчас к этой охоте присоединились AniGame, которые открыли предзаказы на фигурку красавицы Эгир в ее “ципао”.
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