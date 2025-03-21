На Кубани третий день горит нефтебаза

Возгорание произошло после падения обломков БПЛА, сбитых ПВО. «Бизнес FM» поговорила с жителями ближайшего города Кропоткин в четырех километрах от нефтебазыНа Кубани горит крупная нефтебаза после атаки украинских беспилотников в ночь на среду, 19 марта.