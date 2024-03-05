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Китайская компания Chery проведет ребрендинг в России и изменит логотип

Китайская компания Chery проведет ребрендинг в России и изменит логотип

Китайская автомобилестроительная компания Chery представила в России обновленный логотип. Как сообщили «Известия», производитель машин вообще собрался провести ребрендинг: все начнется с редизайна медийной коммуникации Chery, а завершится сменой вывесок на фасадах зданий официальных дилеров марки.

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