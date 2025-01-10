Байден вновь заверил Зеленского, что США продолжают поддерживать Украину

Поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов была и продолжается неизменно, заверил президент США Джо Байден украинского коллегу Владимира Зеленского, 10 января сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер журналистам.
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