Умер Рокко, бульдог Клэя Томпсона

Бульдог Рокко скончался на 14-м году жизни. Об этом рассказал отец Клэя Томпсона Майкл Томпсон. «Как всегда говорят Мэйс и Айрленд, когда уходит кто-то дорогой нам: «Прощай, дружище, было славно познакомиться».