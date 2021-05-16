Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух

Рабочий визит лидера партии «Родина» Алексея Журавлева в регион продолжается. Псков, 16 мая. Председатель политической партии «Родина» Алексей Журавлев посетил центральный рынок в Великих Луках, где граждане пожаловались на загрязнение реки Ловать.