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Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух

Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух

Рабочий визит лидера партии «Родина» Алексея Журавлева в регион продолжается. Псков, 16 мая. Председатель политической партии «Родина» Алексей Журавлев посетил центральный рынок в Великих Луках, где граждане пожаловались на загрязнение реки Ловать.

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