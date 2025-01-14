Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о раздельном питании

Концепция раздельного питания, которая предполагает употребление жиров, белков и углеводов раздельно, не способствует снижению веса и работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), несмотря на популярность этой теории.
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