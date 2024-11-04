Чёрный принц Эдвард Вудсток. Звёздный час полководца

Чёрный принц Эдвард Вудсток после сражения при Креси. Битва при Пуатье, ставшая звёздным часом этого полководца.
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